|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.11.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 2,3 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ БОБРУЙСКА УПЛАЧИВАЮТ НАЛОГИ С ДОХОДОВ ОТ СДАЧИ КВАРТИР И ИНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
17:50 31.10.2017
Более 2,3 тыс. жителей Бобруйска уплачивают налоги с доходов, полученных от сдачи в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и иных помещений.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, за январь-сентябрь 2017 года в бюджет ими внесено 313 тыс. руб., что на 42,7 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Бобруйске установлены следующие размеры подоходного налога в фиксированных суммах, уплачиваемого физическими лицами.
Ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах за месяц:
жилые помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи 23,3 руб.;
нежилые помещения, машино-места: металлический или деревянный гараж, машино-место – 6,5 руб.; железобе-тонный или кирпичный гараж – 9,7 руб.; другие нежилые помещения, (за 1 кв. метр площади) – 5,2 руб.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2017
Курсы в банках
на 31.10.2017
Конвертация в банках
на 31.10.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте