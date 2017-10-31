Более 2,3 тыс. жителей Бобруйска уплачивают налоги с доходов, полученных от сдачи в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и иных помещений.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, за январь-сентябрь 2017 года в бюджет ими внесено 313 тыс. руб., что на 42,7 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Бобруйске установлены следующие размеры подоходного налога в фиксированных суммах, уплачиваемого физическими лицами.

Ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах за месяц:

жилые помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи 23,3 руб.;

нежилые помещения, машино-места: металлический или деревянный гараж, машино-место – 6,5 руб.; железобе-тонный или кирпичный гараж – 9,7 руб.; другие нежилые помещения, (за 1 кв. метр площади) – 5,2 руб.