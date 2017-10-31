|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.11.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РАБОТА ПРИГОРОДНОГО СТОЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ИЗМЕНЯЕТСЯ ИЗ-ЗА ПЕРЕНОСА РАБОЧИХ ДНЕЙ В НОЯБРЕ
16:56 31.10.2017
Режим работы пригородного столичного транспорта изменяется из-за переноса рабочих дней в ноябре (постановление Совета министров №912 от 09.11.2016 «О переносе рабочих дней в 2017 году»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», работа пригородных маршрутов будет организована по следующему графику: 3 ноября – по графику четверга; 4 ноября – по графику пятницы; 5 ноября – по графику субботы; 6 ноября – по графику субботы; 7 ноября – по графику воскресенья.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2017
Курсы в банках
на 31.10.2017
Конвертация в банках
на 31.10.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте