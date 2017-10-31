ЭКОНОМИКА РБ

РАБОТА ПРИГОРОДНОГО СТОЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ИЗМЕНЯЕТСЯ ИЗ-ЗА ПЕРЕНОСА РАБОЧИХ ДНЕЙ В НОЯБРЕ

16:56 31.10.2017 Режим работы пригородного столичного транспорта изменяется из-за переноса рабочих дней в ноябре (постановление Совета министров №912 от 09.11.2016 «О переносе рабочих дней в 2017 году»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», работа пригородных маршрутов будет организована по следующему графику: 3 ноября – по графику четверга; 4 ноября – по графику пятницы; 5 ноября – по графику субботы; 6 ноября – по графику субботы; 7 ноября – по графику воскресенья.