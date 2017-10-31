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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ, ИЛИ 3,3% К ВВП
16:15 31.10.2017

Профицит республиканского бюджета за январь-сентябрь 2017 года составил 2,5 млрд рублей, или 3,3% к ВВП.

Как сообщили ЭЖКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь сложились в сумме 30,9 млрд. рублей, или 71,9% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 14,0 млрд. рублей, или 76,5%.

За январь-сентябрь 2017 года поступление НДС составило 6,7 млрд. рублей, или 70,8% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,7 млрд. рублей, или 58,5%. Акцизы поступили в сумме 1,8 млрд. рублей, или 77,3%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,5 млрд. рублей, или 77,7%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 9,0 млрд. рублей, или 66,8% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 27,6 млн. рублей, или 70,2%, Фонд гражданской авиации – 24,1 млн. рублей, или 155,5%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 1,5 млн. рублей, или 125,0%.

По состоянию на 1 октября 2017 года задолженность по налогам и сборам составила 118,2 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2017 года составили 27,6 млрд. рублей, или 66,8% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 11,5 млрд. рублей, или 66,1%.

На общегосударственную деятельность направлено 4,9 млрд. рублей (64,2%), на финансирование национальной экономики – 2,8 млрд. рублей (64,4%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 8,9 млрд. рублей (65,9%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили 9,0 млрд. рублей (71,3%), Фонда универсального обслуживания – 10,6 млн. рублей (27,0%), Фонда гражданской авиации – 10,1 млн. рублей (65,2%), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,4 млн. рублей (26,7%).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2017 года сложился в сумме 3,3 млрд. рублей, или 4,3% к ВВП.
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