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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЖИМ РАБОТЫ ПУНКТОВ УПРОЩЕННОГО ПРОПУСКА НА БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ 1 И 2 НОЯБРЯ
16:05 31.10.2017

Режим работы пунктов упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе изменяется 1 и 2 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, в День всех святых и День поминовения усопших по согласованию с литовской стороной будут работать следующие пункты упрощенного пропуска на белорусской границе:

пункт упрощенного пропуска «Кемелишки» (Островецкий район), 1 и 2 ноября работает с 10.00 до 17.00;

пункт упрощенного пропуска «Лынтупы» (Поставский район) 1 ноября работает с 9.00 до 20.00 (2 ноября в данном пункте упрощенного пропуска пропуск через границу не осуществляется);

пункт упрощенного пропуска «Пицкуны» (Ивьевский район) 1 и 2 ноября работает с 12.00 до 17.00;

пункт упрощенного пропуска «Геранены» (Ивьевский район) 1 и 2 ноября работает с 11.00 до 17.00;

пункт упрощенного пропуска «Дотишки» (Вороновский район) ежедневно работает с 10.00 до 19.00;

пункт упрощенного пропуска «Петюлевцы» (Щучинский район) 1 и 2 ноября, а также по пятницам, субботам, воскресеньям работает с 12.00 до 17.00;

пункт упрощенного пропуска «Поречье» (Гродненский район) ежедневно работает с 9.00 до 19.00;

пункт упрощенного пропуска «Видзы» (Браславский район) работает ежедневно круглосуточно.

В указанных пунктах будет осуществляться пропуск граждан, постоянно проживающих на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории.

Пересекать границу здесь можно в пешем порядке, на велосипедах и на легковых автомобилях, находящихся в личном пользовании лиц, которые проходят оформление через границу.

При следовании на автомобиле помимо паспорта необходимо иметь и предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства и договор страхования «Зеленая карта», заключенный со страховой организацией Беларуси.

В пунктах упрощенного пропуска разрешено перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные перечнем.
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