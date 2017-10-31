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ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО ИГУМЕНСКОМУ ТРАКТУ В МИНСКЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 5-6 НОЯБРЯ
15:41 31.10.2017
Движение всех видов транспорта по Игуменскому тракту в Минске на участке от ул. Шпилевского до ул. Я.Лучины ограничивается 5-6 ноября в связи с выполнением дорожно-строительных работ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», в связи с этим работа троллейбусных маршрутов №6, 24 отменяется.
В целях компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временных автобусных маршрутов №6Т, 24Т по действующим трассам и расписаниям движения троллейбусных маршрутов №6, 24.
Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на троллейбус, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №6Т, 24Т.
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