Движение всех видов транспорта по Игуменскому тракту в Минске на участке от ул. Шпилевского до ул. Я.Лучины ограничивается 5-6 ноября в связи с выполнением дорожно-строительных работ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», в связи с этим работа троллейбусных маршрутов №6, 24 отменяется.

В целях компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временных автобусных маршрутов №6Т, 24Т по действующим трассам и расписаниям движения троллейбусных маршрутов №6, 24.

Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на троллейбус, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №6Т, 24Т.