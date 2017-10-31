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ЭКОНОМИКА РБ


МОШЕННИКИ ПОД ПРЕДЛОГОМ ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ В ГРОДНО ПОХИТИЛИ 26 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ У ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
15:19 31.10.2017

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета расследует два уголовных дела, возбужденные по фактам мошеннических действий в крупном и особо крупном размерах, связанных с мнимой продажей недвижимости (ч. 3 и ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в августе текущего года неустановленное лицо, находясь за пределами Беларуси, под предлогом продажи квартиры в Гродно завладело 20 тысячами долларов США 33-летней жительницы указанного областного центра. В сентябре аналогичным образом были похищены 6 тысяч долларов США, принадлежащие 41-летнему жителю Гродно.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции установили, что в обоих случаях применялась однотипная схема хищения денежных средств. Неизвестные лица размещали в интернете на сайтах о сделках с недвижимостью объявления о продаже квартиры с заведомо низкой ценой. В ходе последующей переписки с потенциальным клиентом договаривались о сделке и в качестве гарантии покупки квартиры предлагали гражданам перевести денежные средства на имя своих родственников в Россию. После этого просили покупателей предоставить им фотоснимки платежных документов. Впоследствии денежные средства граждан похищались со счетов, а переписка относительно продажи квартир прекращалась.

«Несмотря на то, что указанный вид мошенничества еще четыре года назад получил свое распространение в России, после чего в интернете на многочисленных сайтах и блогах подробно описан алгоритм завладения деньгами под предлогом продажи недвижимости, а также указаны распространенные имена и фамилии, которыми представляются мошенники, жители Гродно решились на сомнительные сделки в надежде на покупку дешевого жилья, которое видели только на фотографиях.

В связи с этим следователи и сотрудники милиции настоятельно рекомендуют избегать подобных контактов, обращаться за консультациями и заключать сделки купли-продажи исключительно с проверенными компаниями, работающими на рынке недвижимости. Перед покупкой квартиры в обязательном порядке встречаться с продавцом, производить осмотр жилища, выясняя соответствие обстановки в ней воспроизведенной на фотографиях, беседовать с соседями, удостоверяясь в добросовестности продавца. Ни под какими предлогами не сообщать незнакомым лицам реквизиты документов, используя которые можно осуществить снятие денег со счета. Все денежные операции производить исключительно на территории Беларуси», – говорится в сообщении СК.
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