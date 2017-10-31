ЭКОНОМИКА РБ

АВИАРЕЙСЫ МЕЖДУ МИНСКОМ И ЕКАТЕРИНБУРГОМ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ

15:04 31.10.2017 Открытие нового регулярного воздушного сообщения между Екатеринбургом (Россия) и Минском состоялось 30 октября 2017 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Национальный аэропорт Минск», самолет авиакомпании «Ямал» приземлился в Национальном аэропорту «Минск» по расписанию – в 23.10. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Воздушные суда будут прибывать из Екатеринбурга в Минск по понедельникам, средам и пятницам.