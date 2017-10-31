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ЭКОНОМИКА РБ
АВИАРЕЙСЫ МЕЖДУ МИНСКОМ И ЕКАТЕРИНБУРГОМ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ
15:04 31.10.2017
Открытие нового регулярного воздушного сообщения между Екатеринбургом (Россия) и Минском состоялось 30 октября 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Национальный аэропорт Минск», самолет авиакомпании «Ямал» приземлился в Национальном аэропорту «Минск» по расписанию – в 23.10.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Воздушные суда будут прибывать из Екатеринбурга в Минск по понедельникам, средам и пятницам.
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