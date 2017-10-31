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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛГИДРОМЕТ ЗАПУСТИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС @BELGIDROMETBOT В МЕССЕНДЖЕРЕ TELEGRAM
14:49 31.10.2017

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды запустил официальный сервис @BelgidrometBot в мессенджере Telegram.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, в течение дня в онлайн режиме появляется актуальная информация о метеорологической и гидрологической обстановке, а также неблагоприятных явлениях. Веб-версия представлена тремя основными разделами: «Рекомендации населению», «О Белгидромете» и «Написать администрации».

«Отключать или нет мобильный телефон во время грозы? Можно ли прятаться от молний в автомобиле? Как избежать обморожения и оказать первую медицинскую помощь пострадавшему? Что делать, если сильный ветер и крупный град застали на улице? Как действовать во время наводнения? Ответы на эти и многие другие вопросы пользователи найдут в первом разделе «Рекомендации населению», где размещены полезные советы о поведении в экстремальных погодных условиях в летний и зимний период», – говорится в сообщении Минприроды.

Во втором разделе «О Белгидромете» размещены контактные данные об организации, а также информация о тарифах и услугах. Связаться с администрацией по вопросам, касающимся развития сервиса, можно в третьем разделе под названием «Написать администрации».

В будущем планируется расширение сервиса @BelgidrometBot по наиболее актуальным направлениям деятельности Белгидромета.
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