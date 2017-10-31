За 9 месяцев 2017 года на реализации посадочного материала и семян хвойных древесных пород лесохозяйственные учреждения Министерства лесного хозяйства заработали 3599 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, при этом большая часть выручки (2652,2 тыс. рублей) получена за счет продаж на внутреннем рынке. Что касается семян хвойных древесных пород, то за январь-сентябрь выручка от их реализации составила 678 тыс. рублей.

Минлесхозу уже удалось выполнить годовой план по лесовосстановлению и лесоразведению. Мероприятия были проведены на площади 30,88 тыс. га. При этом из общего объема лесовосстановления и лесоразведения посев и посадка леса были произведены на площади 28,79 тыс. га. Основной объем работ по лесовосстановлению выполнен на разработанных участках ветровально-буреломных и усохших лесных насаждений.