Заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова 1 ноября с 8.00 до 13.00 проведет личный прием в министерстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи, одновременно с 10.00 до 12.00 будет включена «прямая» телефонная линия по телефону +375 (17) 287-87-07.

Прием граждан и юридических лиц проводится по адресу: Минск, пр-т. Независимости, 10, первый этаж – комната приема граждан, вход со стороны ул. Володарского.