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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАММИНИСТРА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОВЕДЕТ 1 НОЯБРЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРЯМОЙ ЛИНИИ
13:54 31.10.2017
Заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова 1 ноября с 8.00 до 13.00 проведет личный прием в министерстве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи, одновременно с 10.00 до 12.00 будет включена «прямая» телефонная линия по телефону +375 (17) 287-87-07.
Прием граждан и юридических лиц проводится по адресу: Минск, пр-т. Независимости, 10, первый этаж – комната приема граждан, вход со стороны ул. Володарского.
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