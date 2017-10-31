В сети 4G от мобильного оператора МТС появились пять новых населенных пунктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, связь нового поколения от МТС пришла в Гродненской области в Слоним и Свислочь, в Могилевской — в Горки и Круглое, а также в деревню Боровая Минского района. Заработали и дополнительные базовые станции там, где повышается спрос на технологию.

Сегодня 4G-связью пользуются уже больше миллиона клиентов мобильного оператора более чем в 80 городах и поселках страны. Сеть LTE в стране МТС расширяет совместно с инфраструктурным партнером beCloud.

Чтобы сделать современные технологии по-настоящему доступными, МТС не только развивает 4G-сеть, но и совершенствует собственные услуги. Мобильный оператор создал специальные 4G-тарифы — «4G лайт», «4G мини», «4G макси» и «4G мега». Их абонентам ежемесячно начисляется от 250 МБ до 3 ГБ мобильного интернета в любых сетях МТС и пакет аналогичного объема в сети LTE — в сумме до 6 ГБ трафика.

Новые клиенты оператора, которые выберут тарифы «4G» по 15 ноября 2017 года, смогут пользоваться ими со скидкой на абонплату в 50%. Кроме того, для новых абонентов бесплатно удвоены пакеты мобильного интернета. Оба бонуса предоставляются на 90 дней. Существующие абоненты при переходе по 15 ноября 2017 года на линейку тарифных планов «4G», за исключением тарифа «4G лайт», будут получать увеличенные пакеты мобильного интернета в течение 90 дней.

Кроме того, выгодные предложения действуют и на современное оборудование: в салонах связи МТС и интернет-магазине 4G-смартфоны можно приобрести по доступной цене, в том числе, в рассрочку на 12 месяцев.