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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОС НА 12%
12:50 31.10.2017

Государственный долг Беларуси на 1 октября 2017 года составил 41,4 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 4,4 млрд рублей, или на 12%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, внешний госдолг по состоянию на 1 октября 2017 года составил 16,3 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 2,7 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 19,5%.

В январе-сентябре 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 3417,2 млн долларов США: 1400 млн долларов США – еврооблигации; 1096,2 млн долларов США – правительства и банков России; 600 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 194,5 млн долларов США – банков Китая; 122,6 млн долларов США – МБРР; 3,9 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 821,1 млн долларов США: 289,3 млн долларов США – правительство России; 264,8 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 221,3 млн долларов США – банки Китая; 44,5 млн долларов США – МБРР; 0,7 млн долларов США – США; 0,5 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября 2017 года составил 9,4 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 8%.

За январь-сентябрь 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 416,2 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 997,9 млн долларов США и 172,4 млн рублей.
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