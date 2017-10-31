Городская служба занятости предлагает безработным пройти обучение по профессии «дежурный аттракционов и игрового оборудования», пишет агентство «Минск-Новости».

«Сейчас формируем группу по этой профессии, в декабре направляем на занятия, - уточнила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич. - Обучение проводится с гарантией трудоустройства в УП «Минскзеленстрой» (работа в парках). Занятия длятся 4 месяца — уже в марте можно будет приступать к исполнению новых обязанностей. Обучение бесплатное».

По словам собеседницы, зачастую безработные отказываются от предложения получить новую профессию по направлению службы занятости населения, мотивируя это тем, что после 40 лет делать это поздно.

«На самом деле обучаться можно в любом возрасте, - сказала Т. Кудевич. - Было бы желание. В числе требований — регистрация в отделе обслуживания граждан по месту жительства. Также обязательна медицинская справка о пригодности к работе по профессии (специальности) и отсутствии медицинских противопоказаний».

Служба занятости также срочно формирует группы по обучению профессиям: «слесарь по ремонту автомобилей, монтировщик шин и шинно-пневматических муфт», «оператор станков с программным управлением», «парикмахер», «Бухгалтерский учет и контроль» (переподготовка на базе высшего образования), «кондитер».