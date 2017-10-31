Доработанная версия законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам торговли и общественного питания» в ближайшее время будет внесена в Совет министров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, при этом актуальная версия проекта закона будет размещена на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Следующее заседание рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Минэкономики будет посвящено комплексу вопросов, находящихся в компетенции Министерства по налогам и сборам. В частности – вопросам функционирования системы идентификации и маркировки товаров на рынке ЕАЭС, установки средств контроля налоговых органов на кассовом оборудовании ИП, функционирования системы прослеживаемости товаров в рамках ЕАЭС.

В процессе заседания были сформулированы конкретные проблемные вопросы, возникающие у индивидуальных предпринимателей по обозначенным темам.

Были названы и иные темы для дальнейшего обсуждения, касающиеся деятельности ИП. Следующее заседание группы запланировано в ноябре 2017 года.