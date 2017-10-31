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ЭКОНОМИКА РБ
ДОРАБОТАННАЯ ВЕРСИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ПО ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ВНЕСЕНА В СОВМИН
12:26 31.10.2017
Доработанная версия законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам торговли и общественного питания» в ближайшее время будет внесена в Совет министров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, при этом актуальная версия проекта закона будет размещена на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Следующее заседание рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Минэкономики будет посвящено комплексу вопросов, находящихся в компетенции Министерства по налогам и сборам. В частности – вопросам функционирования системы идентификации и маркировки товаров на рынке ЕАЭС, установки средств контроля налоговых органов на кассовом оборудовании ИП, функционирования системы прослеживаемости товаров в рамках ЕАЭС.
В процессе заседания были сформулированы конкретные проблемные вопросы, возникающие у индивидуальных предпринимателей по обозначенным темам.
Были названы и иные темы для дальнейшего обсуждения, касающиеся деятельности ИП. Следующее заседание группы запланировано в ноябре 2017 года.
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