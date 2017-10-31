В Минске до 2020 г. необходимо решить проблему с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Такую задачу, пишет агентство «Минск-Новости», поставила 30 октября на оперативном совещании в Минском городском исполнительном комитете глава администрации президента Наталья Кочанова.

К решению этой проблемы должны активнее подключиться районные администрации.

«Заниматься сортировкой, вывозом и переработкой твердых бытовых отходов надо системно», - подчеркнула Н. Кочанова.

Горисполкому поручено до 15 ноября предоставить расчеты по двум проектам, которые были представлены на совещании.

Заместитель начальника управления — начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков доложил, что ежегодно в Минск обращаются 10–15 различных инвесткомпаний, готовых заниматься мусоропереработкой. В настоящее время две компании — из Финляндии и Польши — разработали предварительные технико-экономические обоснования инвестиций по строительству мусороперерабатывающих предприятий в Минске.

«Технологии этих компаний являются наиболее оптимальными и современными, - отметил Д. Плашков. - С учетом экономических, политических и ряда других факторов в Минске целесообразно применение двух разных технологий двумя инвесторами, что даст существенную экономию затрат на строительство, в первую очередь за счет строительства и совместного использования трансформаторной подстанции и воздушной линии электропередачи».

Финляндской компанией предлагается термическая утилизация ТКО на наклонной колосниковой решетке. Эта технология широко распространена в Европе. Планируемый инвестором объем инвестиций при строительстве предприятия производительностью 600 тыс. тонн в год составит до 400 млн евро. При этом планируется выдача в сеть около 50 мегаватт электроэнергии. Сроки проектирования и строительства завода — 3,5 года с момента подписания инвестдоговора.

Польская компания также предполагает эксплуатацию предприятия производительностью 600 тыс. тонн в год с технологией, которая активно используется в последние два года в Европе и Азии. Она основана на предварительной стерилизации ТКО, уже на данном этапе объем мусора уменьшается в два раза, а вес — на 15-17%. В дальнейшем производится автоматическая сортировка с отделением более 95% фракций имеющегося вторсырья. Из оставшейся части, не подлежащей другой переработке, формируется биомасса для сжигания и выработки тепловой и электроэнергии. Тепловая энергия направляется на собственные нужды предприятия, излишняя электрическая мощность — около 20 мегаватт — отдается в сеть. Сроки проектирования и строительства этого завода — 3 года с момента подписания инвестдоговора.

«При эксплуатации двух этих предприятий вырабатываемая электрическая мощность составит около 60-70 мегаватт в час, что позволит заместить 74 тыс. тонн условного топлива, или 65 млн кубометров природного газа в год, ориентировочной стоимостью более 16 млн долларов, - пояснил Д. Плашков. - А также позволит создать дополнительно более 300 рабочих мест».

Определено место для размещения этих объектов — это свободный участок восточнее введенного мусоросортировочного завода. УП «Минскградо» ведется разработка проектно-сметной документации на 2 земельных участка площадью 15 и 8 га для строительства мусороперерабатывающих предприятий.

«Уже в первом полугодии 2018 г. возможно заключение инвестиционных договоров», - отметил Д. Плашков.

Начальник отдела энергетики напомнил, что первым шагом на пути уменьшения объемов захоронения ТКО был ввод в эксплуатацию мусоросортировочных линий УП «Экорес». В настоящее время здесь сортируются все раздельно собранные коммунальные отходы. В сентябре 2017 г. введен в эксплуатацию мусоросортировочный завод производительностью 100 тыс. тонн в год. В ноябре этого года УП «Спецкоммунавтотранс» планирует вывод указанного предприятия в районе полигона «Тростенецкий» на полную проектную мощность. Кроме того, в районе этого полигона инвестором ведется строительство предприятия по сортировке ТКО производительностью 110 тыс. тонн в год.

«С учетом сроков проектирования и строительства мусороперерабатывающих заводов, а также с учетом развития действующих и строящихся производств уже в конце 2020 — начале 2021 г. возможно достичь уровня переработки в 1,4 млн тонн ТКО в год. При этом на захоронение будет поступать не более 20% так называемых хвостов, в основном в виде золы», - резюмировал Д. Плашков.