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ЭКОНОМИКА РБ
НА БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ 31 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ ВОЗМОЖНЫ ОЧЕРЕДИ ФУР
11:44 31.10.2017
На белорусско-польской границе с 16.00 до 20.00 31 октября и с 6.00 до 20.00 1 ноября вводится временный запрет на движение большегрузного транспорта общей массой более 12 тонн по дорогам общего пользования Польши.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете Беларуси, в связи с этим возможно формирование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе.
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