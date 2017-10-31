На белорусско-польской границе с 16.00 до 20.00 31 октября и с 6.00 до 20.00 1 ноября вводится временный запрет на движение большегрузного транспорта общей массой более 12 тонн по дорогам общего пользования Польши.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете Беларуси, в связи с этим возможно формирование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе.