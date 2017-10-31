Один из самых значимых объектов Витебского ДРСУ-144 в нынешнем году – ремонт подъездной дороги к д. Васюты. После завершения работ жители и гости областного центра быстро и с комфортом смогут попасть в аэропорт, пишет газета «Витебские вести».

Обновленная дорога обеспечит прямой выезд с Московского проспекта (мимо здания ГАИ и спецавтобазы) на международную трассу М8 в районе регионального аэроузла.

«В этом году мы отремонтировали порядка 2 км асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины. Второй этап предусматривает продолжение этой работы на участке аналогичной протяженности. Реализация его начнется уже в следующем году», – рассказал директор филиала «Витебское ДРСУ-144» Николай Дедков.

Обеспечить комфортный транзит из аэропорта в Витебск – лишь одна из задач, которая стоит перед управлением.

Государственной программой по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017 – 2020 годы витебскому филиалу «Витебскоблдорстрой» обозначен широкий фронт работ по реконструкции и содержанию местной дорожной сети. На эти цели в 2018-м предусмотрено порядка 1,9 млн рублей. Выделенные финансовые средства позволят произвести текущий ремонт 18,6 км дорог.

Благодаря КУП «Витебскоблдорстрой» обновляется парк техники районного филиала.

«В 2016-м приобрели установку «Тайфун» для ямочного ремонта дорог, немецкий ротоватор – агрегат для ликвидации древесно-кустарниковой растительности, который не только срубает поросль, но и дробит и выкорчевывает корни, а также прицеп-автогрейдер, два трактора МТЗ», – сообщил Николай Дедков.

День автомобилиста и дорожника коллектив ДРСУ-144 встретили с хорошим настроением и достойными производственными показателями. Руководитель отметил, что объемы работ филиала по сравнению с прошлым годом составили 106%, выручка от реализации на одного рабочего – 35,9 тыс. руб. (в прошлом – 31,2 тыс.).

«У нас 75 сотрудников, каждый добросовестно относится к своим обязанностям. Трудятся с самоотдачей и молодежь, и опытные кадры. В этом году в преддверии профессионального праздника два наших работника – водитель Валерий Печеньков и машинист автогрейдера Виталий Зыкин – получили почетное звание «Ветеран труда «Витебскоблавтодора»», – сказал Николай Дедков.