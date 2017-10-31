31 октября Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники презентует и подпишет с партнерами договора о сотрудничестве и программы реализации проекта «БГУИР – знания и стиль жизни».

Встречу откроют заместитель министра здравоохранения Наталья Жукова, заместитель главы администрации Советского района Минска Оксана Волкова, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик, ректор БГУИР Михаил Батура, а также представители организаций-партнеров проекта, преподаватели и студенческий актив БГУИР.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, проект «БГУИР – знания и стиль жизни» рассчитан на четыре года и является расширенной трансформацией проекта «Мой стиль жизни сегодня – мои здоровье и успех завтра», с 2012 года обучавший первокурсников в интерактивной форме основам ЗОЖ. В этом году это стало одной из составляющих большого проекта. Теперь в фокусе организаторов четыре интерактивных модуля, а мероприятия, запланированные в каждом из них, рассчитаны на всех студентов и сотрудников университета.

Первый модуль – «Университет здорового образа жизни». Партнер – Минский городской центр гигиены и эпидемиологии и Минский городской центр здоровья, специалисты которых будут регулярно встречаться со студентами и просвещать в вопросах рационального питания, тренировки иммунитета, двигательного режима, делать профилактику вредных привычек.

Второй модуль – «Университет здоровья, силы и доброты», партнером которого стала Белорусская ассоциация студенческого спорта. В рамках программы состоятся спартакиады между студентами и сотрудниками БГУИР, спортивные соревнования между представителями университета и компаний-партнеров.

Третий модуль проекта – «Школа мужества и патриотизма», где совместно с ДОСААФ запланировано создание секций судо- и авиамоделирования и автошколы на базе одного из общежитий БГУИР, а также цикл практических занятий на аэродроме «Липки» и стадионе «Заря». Четвертый модуль «Университет – территория культуры», ориентированный на духовно-эстетическое воспитание и гармоничное развитие студентов и сотрудников. Партером станет Купаловский театр: в программе сотрудничества посещение спектаклей, мастер-классы, творческие встречи и живое общение с артистами.

«Мы стремимся к тому, чтобы университет был пространством, где каждый студент и сотрудник знает, какие у него есть возможности для сохранения здоровья, занятий спортом, активного образа жизни и личностного развития, – подчеркнул проректор по воспитательной работе БГУИР Дмитрий Кузнецов. – Проект «БГУИР – знания и стиль жизни» наконец объединил все мероприятия, которые проводилась в университете до этого, а сотрудничество с авторитетными в своих сферах организациями-партнерами поставит работу со студентами на качественно новый, более высокий уровень».