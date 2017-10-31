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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «МАПИД» ПЛАНИРУЕТ ВЫЙТИ НА РЫНКИ ЛАТВИИ, ЭСТОНИИ И СЛОВАКИИ
10:21 31.10.2017

ОАО «МАПИД» все активнее выходит на строительные рынки Евросоюза. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил 30 октября на оперативном совещании в Минском городском исполнительном комитете генеральный директор ОАО «МАПИД» Николай Милошевский.

«Сегодня организация активно работает на территории Литвы, заключено 6 договоров на сумму 820 тыс. евро, - уточнил Н. Милошевский. - В настоящее время работники «МАПИД» выполняют работы по устройству несущих конструкций гостиницы в центре литовской столицы, а также укреплению декоративного фасада гостевого комплекса. Прорабатывается строительство малоэтажных домов с применением наших конструкций в Польше. Проведены переговоры о выходе на рынки Латвии, Эстонии и Словакии».

Он отметил, что реализация внешних контрактов на рынках Европы была бы невозможна без получения организацией аттестата на выполнение строительно-монтажных работ на территории Европейского Союза. Также с целью реализации железобетонных и арматурных изделий для поставки в страны ЕС ОАО «МАПИД» проведена сертификация указанных изделий в центре по сертификации строительной продукции в Вильнюсе.

В 2017 г. продолжается строительство объектов на территории Российской Федерации. Силами «МАПИД» возводятся объекты в Калужской и Владимирской областях, Москве.

«Ведутся переговоры по работе в Московской, Ленинградской и Смоленской областях, - добавил Н. Милошевский. - Заключен договор по строительству школы во Владимирской области. Продолжается строительство трех домов в Калуге».

Всего на зарубежных строительных площадках трудится 221 работник «МАПИД».

«По итогам работы за 9 месяцев «МАПИД» обеспечил выполнение ключевых показателей, - подытожил Н. Милошевский. - Ввод жилья в эксплуатацию составил 179,6 тыс. кв. м, или 19 домов, что соответствует прогнозу. Обеспечен рост объемов строительно-монтажных работ на 7,7 % и промышленного производства — на 44,4 % в сопоставимых ценах. Сформирован портфель заказов на 2018 г.».
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