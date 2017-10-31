Попытку перемещения почти 2,5 тонны говядины без сопроводительных документов пресекли сотрудники оперативно-поискового отдела Витебской таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, автомобиль Mercedes следовал на выезд из Беларуси в Россию. Сотрудники таможни остановили автомобиль в Дубровенском районе на автодороге М1. В ходе проверки водитель затруднился предоставить какие-либо сопроводительные документы на товар.

Предварительная оценочная стоимость изъятого мяса составила свыше 418 тыс. рублей. По данному факту таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси.