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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 2,5 ТОННЫ МЯСА ПОЧТИ НА 420 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
09:43 31.10.2017
Попытку перемещения почти 2,5 тонны говядины без сопроводительных документов пресекли сотрудники оперативно-поискового отдела Витебской таможни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, автомобиль Mercedes следовал на выезд из Беларуси в Россию. Сотрудники таможни остановили автомобиль в Дубровенском районе на автодороге М1. В ходе проверки водитель затруднился предоставить какие-либо сопроводительные документы на товар.
Предварительная оценочная стоимость изъятого мяса составила свыше 418 тыс. рублей. По данному факту таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси.
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