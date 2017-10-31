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ЭКОНОМИКА РБ


С НОЯБРЯ ПРОЕЗД В СТОЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ПОДОРОЖАЕТ
09:15 31.10.2017

Новые тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте (за исключением железнодорожного) начнут действовать в Минске с 1 ноября, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили на государственном предприятии «Минсктранс», новые тарифы утверждены решением Мингорисполкома № 3506 от 19 октября 2017 г.

Разовые поездки при покупке талонов и жетонов в кассах и киосках подорожают на 5 копеек: в обычных автобусах (в том числе скоростных), троллейбусах, трамваях, электробусах — до 60 копеек, в автобусах экспресс — до 75 копеек, на метро — до 65 копеек.

Вырастет цена талона при покупке у водителя: в этом случае пассажир должен будет заплатить за билетик на 5 копеек больше (это касается как автобусов экспрессных маршрутов, так и обычных автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов).

В «Минсктрансе» уточняют, что талоны, приобретенные ранее, действительны в течение 30 суток с момента изменения тарифов.

Проездные подорожают на 12-13%.

Новые цены некоторых популярных видов проездных билетов: автобус-троллейбус-метро на 10 суток — 15,46 руб.; на 15 суток — 23,19 руб.; на 30 суток — 44,15 руб.; на 20 поездок (на 3 вида наземного транспорта) — 11,16 руб., на метро — 12,09 руб.; на 30 поездок (на 3 вида наземного транспорта) — 16,38 руб., на метро — 17,74 руб.; на 60 поездок (на 3 вида наземного транспорта) — 30,60 руб., на метро — 33,15 руб.
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