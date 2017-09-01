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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ОКАЗАЛИ МАТПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНИКОВ НА 37,4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
16:21 01.09.2017

В пятый раз Могилевский обком Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий проводит акцию «Первый раз – в первый класс».

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, материальная помощь родителям детей-школьников, многодетным и неполным семьям в рамках акции оказывают как обком профсоюза, так и первичные профорганизации, наниматели.

Такой подход, по словам заместителя председателя областного комитета профсоюза Павла Жуйкова, позволяет охватить максимальное количество работников.

«Благодаря сложившейся в отрасли системе социального партнерства, многие задачи решаются быстрее и эффективнее. Там, где у нанимателя имеются трудности, подставляет плечо профсоюз», - подчеркнул он.

По состоянию на 31 августа 2017 года, на оказание материальной помощи для подготовки детей к школе профсоюзными организациями направлено 22,7 тыс. руб. для 825 работников, нанимателями – 14,7 тыс. руб. для 322 специалистов.

Также областным комитетом профсоюза оказана помощь подшефному учреждению образования «Бобруйская государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха» в размере 526 руб.

«Акция «Первый раз – в первый класс» близится к завершению. Однако вопросу всесторонней защиты интересов членов профсоюза, включая материальную поддержку работников, воспитывающих детей, областная организация профсоюза будет уделять внимание и далее», - заверил П. Жуйков.
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