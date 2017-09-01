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ЭКОНОМИКА РБ


СПЕЦИАЛИСТЫ «БЕЛОРУСНЕФТИ» НА МЕСТОРОЖДЕНИИ В ЭКВАДОРЕ ПОЛУЧИЛИ ФОНТАННЫЙ ПРИТОК НЕФТИ БОЛЕЕ 100 Т В СУТКИ
16:00 01.09.2017

Специалисты ГПО «Белоруснефть» на месторождении Армадильо (Эквадор) в ходе строительства новой скважины получен фонтанный приток безводной нефти дебитом более 100 тонн в сутки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, специалисты говорят об открытии новой залежи – в пласте Hollin. Сейчас на скважине проводятся промысловые исследования для определения добычного потенциала этого объекта.

За последнее время это уже вторая залежь нефти, открытая белорусскими нефтяниками в Эквадоре. В начале августа при строительстве скважины Армадильо-2 в пласте Volcanica были отмечены повышенные газопоказания. Геофизические исследования и последующие данные этого объекта подтвердили, что здесь открыта новая залежь – из пласта Volcanica.

Этим летом Эквадор стал второй после Венесуэлы латиноамериканской страной, где «Белоруснефть» приступила к добыче нефти. Речь идет о месторождении Армадильо на блоке 55. При реализации договора выполнены геологические исследования на основе данных сейсморазведки, моделирование, а также спроектированы и построены инженерные коммуникации с учетом жестких природоохранных требований этой страны. На основе данных, полученных в результате обработки и интерпретации площадной сейсмической съёмки 3D, специалистами «Белоруснефть» были рекомендованы к бурению скважины. В настоящее время уже построены три объекта и начата пробная эксплуатация месторождения.
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