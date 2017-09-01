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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЕТ СНИЖЕНИЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЩЕНИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
15:53 01.09.2017

Проведенный прокуратурой Брестской области анализ работы по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц показал, что в первом полугодии 2017 года несколько снизилось количество обоснованных обращений граждан в органы прокуратуры о несоблюдении трудового законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, вместе с тем прокурорами при рассмотрении обращений граждан по-прежнему выявляются нарушения их трудовых прав, в основном связанных с невыплатой денег при увольнении.

Проведенной прокуратурой Бреста проверкой по обращению гражданина было установлено, что он уволен из СООО «СБА Стройрециклинг» по соглашению сторон, однако причитающиеся при увольнении денежные средства ему не выплачены. По предписанию прокуратуры Бреста нанимателем перечислена гражданину требуемая сумма.

В ходе проверки поступившего в прокуратуру Бреста коллективного обращения установлены нарушения трудовых прав заявителей руководством ООО «Белспецэлектромонтаж». Они выразились в предоставлении по инициативе нанимателя отпусков без сохранения заработной платы без согласия работников.

По результатам проверки прокуратурой Бреста вынесено постановление о подготовке дела об административном правонарушении для рассмотрения, во исполнение которого Брестским областным управлением Департамента государственной инспекции труда директор ООО «Белспецэлектромонтаж» привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
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