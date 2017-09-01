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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ СООБЩИЛ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПОЧТИ 7800 ЧЕЛОВЕК
15:30 01.09.2017

В Белорусском государственном университете в 2017 году зафиксировано рекордное число принятых на обучение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, на первую, вторую ступени обучения, а также подготовительные отделения для белорусских и иностранных граждан факультета доуниверситетского образования зачислено 7790 человек. Это почти на 500 обучающихся больше, чем в 2016 году (7367). В 2013 году эта цифра равнялась 7354, в 2014 году – 6735, 2015 году – 6953, 2016 году – 7367. Из числа принятых в этом году 5758 будут учиться на первой ступени обучения. На второй ступени – 1701 студент, что составляет более 20% от принятых в БГУ. Такое соотношение в приеме на первую и вторую ступени обучения характерно для ведущих университетов мира. Слушателями подготовительных отделений стали 331 человек.

Отметим, что в 2017 году зафиксированы максимально высокие цифры зачисленных в магистратуру. В 2013 году на вторую ступень было принято только 886 студентов. Востребованность этой формы обучения с каждым годом росла: в 2014 было зачислено 1087 человек, в 2015 – 1046, в 2016 – 1209.

Прошедшая приемная кампания в БГУ – одна из самых результативных по уровню подготовленности абитуриентов. Средний балл поступивших на дневную бюджетную форму обучения по результатам ЦТ в 2017 году – 321, на дневную платную – 265. Среди зачисленных по результатам ЦТ на дневную бюджетную форму 70% набрали 300 баллов и более, а на дневную платную – 28%.

Без экзаменов приняты 134 абитуриента, среди них 69 победителей международных, республиканских олимпиад и лауреатов специального фонда президента Беларуси.

В числе первокурсников БГУ на дневной бюджетной форме 28% окончили среднюю школу с медалями либо учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием, а на дневной платной форме их количество составляет почти 10%. Выпускники лицеев и гимназий составляют на дневной бюджетной форме 53%, а на дневной платной форме – 46%.

Прием документов от иностранных граждан на все формы обучения продолжается до 15 октября.
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