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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД ВЫПУСТИЛ ЛИМИТИРОВАННУЮ СЕРИЮ ЧАСОВ К 950-ЛЕТИЮ СТОЛИЦЫ
15:08 01.09.2017

ОАО «Минский часовой завод» выпустило часы в честь 950-летия столицы, предает агентство «Минск-Новости».

«Часы содержат стилизованное изображение двух известнейших архитектурных памятников столицы — городской ратуши и Собора Пресвятой Девы Марии. Часы марки «Луч» выполнены на базе популярной коллекции «Однострелочник» и укомплектованы механическим механизмом собственного производства. Это лимитированная серия — выпущено всего 67 штук. На реализацию проекта у нас ушло три месяца», — рассказал о новинке специалист по связям с общественностью предприятия Иван Веренич.

Предприятие не впервые производит часы ограниченными партиями, отмечая тем самым памятные даты и события. Так, в 2016-м увидели свет изделия, посвященные Дню Победы, Дню молодежи (с буквой «Ї»), Дню родного языка (с буквой «Ў»). А нынешним летом выпустили эксклюзивные часы для известного артиста комедийного жанра Вадима Галыгина.
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