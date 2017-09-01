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ЭКОНОМИКА РБ
VELCOM ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ «SMART БЕСКОНЕЧНЫЙ» И «БИЗНЕС-КЛАСС»
14:16 01.09.2017
Мобильный оператор Velcom вносит изменения для новых и действующих пользователей тарифных планов «Smart Бесконечный» и «Бизнес-класс».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в рамках тарифа «Smart Бесконечный» к существующему перечню бонусов — безлимиту звонков, SMS и MMS внутри сети, а также неограниченному интернет-трафику — добавляются 1000 минут в другие сети Беларуси.
На тарифном плане «Бизнес-класс» отныне доступен полный безлимит минут на все направления в пределах страны дополнительно к уже имеющемуся неограниченному количеству интернет-трафика, внутрисетевым SMS и 300 минутам для звонков в Европу и СНГ.
Стоимость абонентской платы по тарифам осталась без изменений: «Smart Бесконечный» – 54,39 руб. и «Бизнес-класс» – 108,89 руб.
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