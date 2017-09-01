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ЭКОНОМИКА РБ
ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ПОЛУЧИЛИ ВСЕ ОБЪЕКТЫ УП «МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ»
14:06 01.09.2017
Все объекты УП «Минсккоммунтеплосеть» получили паспорта готовности к отопительному сезону, пишет агентство «Минск-Новости».
«Профилактический ремонт выполнен на всех 43 котельных. Готовы к зиме и 250 центральных тепловых пунктов», — отметил заместитель генерального директора УП «Минсккоммунтеплосеть» Дмитрий Миронов.
Создан обязательный резерв топлива. Кроме газа используются мазут и древесина. Мазута запасено 4,2 тыс. т (по нормативу 3,7 тыс. т). Древесины должно быть не менее 400 плотных кубометров, но на предприятии предусмотрительно держат значительно больше. Сейчас резерв древесины более чем в 10 раз превышает норматив и составляет около 5 тыс. плотных кубических метров.
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