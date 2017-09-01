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ЭКОНОМИКА РБ
«НЕДЕЛЯ ДАЧНЫХ ВОПРОСОВ» В ГРОДНЕНСКОМ АГЕНТСТВЕ ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ ПОКАЗАЛА НЕОБХОДИМОСТЬ УПОРЯДОЧЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ СВЕДЕНИЙ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
13:52 01.09.2017
«Неделя дачных вопросов», проведенная Гродненским агентством по государственной регистрации и земельному кадастру, показала необходимость продолжения работы по упорядочению и актуализации сведений в отношении садовых домиков и земельных участков, расположенных в садоводческих товариществах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете оп имуществу, за неделю в адрес Гродненского агентства по госрегистрации и земельному кадастру обратились представители более 50 различных товариществ, в том числе с вопросами о порядке изготовления технической документации и регистрационных документов в связи с изменением состава садовых домиков, уточнении информации о владельцах-неплательщиках членских взносов, организации подачи коллективных заявок на техническую инвентаризацию и государственную регистрацию объектов недвижимости и т.д.
Указом №323 от 13 июля 2015 года введен механизм, направленный на обеспечение надлежащей регистрации земельных участков. Так, при выявлении земельных участков, предоставленных гражданам для ведения коллективного садоводства и не зарегистрированных в установленном порядке, местные исполкомы должны направлять гражданам предписания о необходимости получения правоудостоверяющих документов. Невыполнение требований, содержащихся в данных предписаниях, в месячный срок со дня их получения будет являться основанием для изъятия этих земельных участков в соответствии с законодательством об охране и использовании земель.
В связи с актуальностью поднятой темы Госкомимущество приглашает председателей садоводческих товариществ и владельцев земельных участков по всем возникающим вопросам и далее активно обращаться в территориальные организации по госрегистрации и земельному кадастру.
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