«Неделя дачных вопросов», проведенная Гродненским агентством по государственной регистрации и земельному кадастру, показала необходимость продолжения работы по упорядочению и актуализации сведений в отношении садовых домиков и земельных участков, расположенных в садоводческих товариществах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете оп имуществу, за неделю в адрес Гродненского агентства по госрегистрации и земельному кадастру обратились представители более 50 различных товариществ, в том числе с вопросами о порядке изготовления технической документации и регистрационных документов в связи с изменением состава садовых домиков, уточнении информации о владельцах-неплательщиках членских взносов, организации подачи коллективных заявок на техническую инвентаризацию и государственную регистрацию объектов недвижимости и т.д.

Указом №323 от 13 июля 2015 года введен механизм, направленный на обеспечение надлежащей регистрации земельных участков. Так, при выявлении земельных участков, предоставленных гражданам для ведения коллективного садоводства и не зарегистрированных в установленном порядке, местные исполкомы должны направлять гражданам предписания о необходимости получения правоудостоверяющих документов. Невыполнение требований, содержащихся в данных предписаниях, в месячный срок со дня их получения будет являться основанием для изъятия этих земельных участков в соответствии с законодательством об охране и использовании земель.

В связи с актуальностью поднятой темы Госкомимущество приглашает председателей садоводческих товариществ и владельцев земельных участков по всем возникающим вопросам и далее активно обращаться в территориальные организации по госрегистрации и земельному кадастру.