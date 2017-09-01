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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ПРОВОДИТ АКЦИЮ ДЛЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ ТАРИФА «ЙО1200»
13:31 01.09.2017
Мобильный оператор Life:) проводит акцию для новых абонентов тарифа «йо1200».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в течение первых 3 месяцев после подключения новые абоненты получат безлимит мегабайт, а также безлимит звонков внутри сети на все время обслуживания на тарифе.
Расходовать мегабайты можно в любой доступной сети – 2G/3G/4G.
У тарифа «йо1200» много других полезных фишек:
ежедневно абонентам приходит по 7 минут для звонков в другие сети. Неизрасходованные минуты не сгорают, а накапливаются;
с бесплатной и доступной по умолчанию услугой «Карманы» можно зарабатывать на минутах из других сетей. За каждые 2 минуты из других сетей – 1 минута в другие сети;
легко контролировать свои расходы и нельзя уйти в минус.
Абонентская плата за тариф – 20 копеек в сутки. С 4 месяца – 38 копеек.
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