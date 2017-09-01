Мобильный оператор Life:) проводит акцию для новых абонентов тарифа «йо1200».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в течение первых 3 месяцев после подключения новые абоненты получат безлимит мегабайт, а также безлимит звонков внутри сети на все время обслуживания на тарифе.

Расходовать мегабайты можно в любой доступной сети – 2G/3G/4G.

У тарифа «йо1200» много других полезных фишек:

ежедневно абонентам приходит по 7 минут для звонков в другие сети. Неизрасходованные минуты не сгорают, а накапливаются;

с бесплатной и доступной по умолчанию услугой «Карманы» можно зарабатывать на минутах из других сетей. За каждые 2 минуты из других сетей – 1 минута в другие сети;

легко контролировать свои расходы и нельзя уйти в минус.

Абонентская плата за тариф – 20 копеек в сутки. С 4 месяца – 38 копеек.