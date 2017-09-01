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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНДИРЕКТОРОМ ПИВОВАРЕННОЙ КОМПАНИИ «ОЛИВАРИЯ» НАЗНАЧЕН ОЛЕГ ХАЙДАКИН
13:18 01.09.2017
С 1 сентября 2017 года ОАО «Пивзавод Оливария», Carlsberg Group, возглавит Олег Хайдакин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, он сменит на этом посту Дениса Шерстенникова, управлявшего компанией на протяжении четырех лет. В этот период бизнес «Оливарии» расширился: получено право представлять продукцию компаний Carlsberg Group в Беларуси. Портфель брендов компании теперь включает в себя бренды «Аливария», Carlsberg, Tuborg, Holsten, Zatecky Gus, «Балтика» и другие. Результатом изменений стал рост прибыльности бизнеса и поступлений в бюджет. «Оливария» стала лидером белорусского пивного рынка по объемам продаж с долей рынка 27,3% (январь–июль 2017).
Д. Шерстенников продолжит карьеру в Carlsberg Group в качестве генерального директора компании Carlsberg Bulgaria. Это назначение соответствует политике Carlsberg Group — ротировать кадры и развивать таланты внутри компании.
О. Хайдакин начинает новый этап своей карьеры в роли генерального директора «Оливарии». До этого назначения он занимал позицию вице-президента по продажам Carlsberg Ukraine, на которую перешел в апреле 2015 года.
«Я с радостью приступаю к выполнению новых обязанностей в роли руководителя «Оливарии». Это назначение – большой вызов для меня: вместе с командой мы должны не просто удержать лидерские позиции на пивном рынке Беларуси, а сделать высокоэффективную компанию еще более успешной. Уверен, что компетенции и подход к работе сотрудников «Оливарии» позволят нам вместе достичь высочайших результатов», - отмечает О. Хайдакин.
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