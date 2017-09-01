Крупную партию новой одежды и 20 кг испорченной черной икры обнаружили ошмянские таможенники при досмотре грузового автомобиля с товаром «заменитель молочного жира», следовавшего из Калининграда на территорию ЕАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, по документам, представленным к оформлению в пункте пропуска «Котловка» водителем, гражданином России, в транспортном средстве перемещалась крупная партия заменителя молочного жира.

Однако среди законно перевозимого товара обнаружена коммерческая партия новой женской и детской одежды в ассортименте и кожаных сумок. Кроме этого, в грузовом отсеке автомобиля находилась черная икра.

Согласно заключению эксперта ГУ «Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии» икра, хранившаяся в негерметичных упаковках, оказалась испорченной и, соответственно, непригодной для дальнейшего использования, Данный товар помещен под таможенную процедуру уничтожения. А незаконно перемещаемые одежда и сумки общей стоимостью около 65 тыс. рублей изъяты.

По данному факту Ошмянская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.