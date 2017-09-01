ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПРОЙДЕТ В МИНСКОМ ГОРОДСКОМ ЖИЛИЩНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 7 СЕНТЯБРЯ

12:26 01.09.2017 Прямую линию проведет генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства 7 сентября, пишет агентство «Минск-Новости». Задать свой вопрос генеральному директору Смирнову Виталию Алексеевичу можно с 10:00 до 12:00 по телефону 226-93-92, проинформировали в МГЖХ.