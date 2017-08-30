Национальная академия наук Беларуси впервые организует в городе Эр-Риад (Королевство Саудовская Аравия) Международную выставку белорусских научно-технических разработок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, выставка пройдет с 23 по 24 октября 2017 г. в Научно-технологическом центре им. Короля Абдул-Азиза.

На выставке площадью около 300 кв. м. будут представлены около 200 новейших научно-технических разработок из примерно 30 организаций: НАН Беларуси (21 организация), министерств образования, промышленности и других ведомств.

На стендах выставки в виде натурных образцов, мультимедийных презентаций и информационных материалов будут представлены новые разработки в области информационно-коммуникационных технологий, оригинальные промышленные технологии производства новых материалов, лекарственных препаратов, а также продукция нанотехнологий, биотехнологий и др.

В рамках выставки состоится совместный белорусско-саудовский научный симпозиум с участием ведущих ученых обеих стран и руководства Научно-технологического центра им. Короля Абдул-Азиза.

По результатам выставки ожидается заключение ряда новых договоров и контрактов о научно-техническом сотрудничестве.

Сотрудничество организаций Национальной академии наук Беларуси с научными учреждениями Королевства Саудовская Аравия осуществляется на основе соглашения между НАН Беларуси и Научно-технологическим центром имени Короля Абдулазиза (King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), заключенного 15 декабря 2007 г.

KACST – это национальное научное агентство Королевства Саудовская Аравия (далее - КСА). Чтобы помочь добиться перехода КСА к экономике, основанной на знаниях, KACST содействует развитию и инвестированию в национальную систему науки, техники и инноваций, ориентируя результаты исследований на индустриальную диверсификацию.