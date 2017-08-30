В Несвижском районе заведующая складом одного из сельхозпредприятий похитила не менее 750 кг комбикорма.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УВД Минского облисполкома, совершить кражу ей помогла ее коллега, также заведующая складом.

Не первый год работая заведующими складов, женщины прекрасно знали специфику работы, организацию отпуска и учета продукции, а потому без проблем осуществили свой «лайфхак». Кража могла остаться незамеченной, если бы не оперативники группы БЭП Несвижского РОВД.

Будучи наслышанными о неординарных способностях заведующих и имея оперативную информацию о причастности одной из них к краже зерна нового урожая, оперативники прибыли к даме домой за разъяснениями. Та, будучи твердо уверенной в своей непричастности, гостеприимно распахнула перед борцами с экономическими преступлениями двери своего амбара, где хранились множество мешков различных зерновых. Хозяйка с готовностью представляла оперативникам документы на семена кукурузы, ячменя и других культур. Однако, когда очередь дошла до пяти мешков комбикорма, энтузиазм женщины и готовность оказывать содействие правоохранительным органам иссякли. Происхождение этого комбикорма, о котором она уже почти и забыла, внятно объяснить хозяйка не смогла. В конце концов, взвесив все «за» и «против», дама предпочла сознаться в совершении хищения комбикорма, которое произошло еще в конце 2016 года.

В тот день она договорилась со своей знакомой заведующей складом, что та отпустит комбикорм ей, а оформит его на ферму, мол, кто ж на глаз отличит 10 тонн в кузове машины или, к примеру, 9,3 тонны. А чтобы не посвящать лишних людей в детали плана, кладовщица сказала механизатору погрузчика, что в подъехавший грузовик нужно загрузить ковш комбикорма для фермы, водителю же грузовика было указано отвезти комбикорм на частное подворье, якобы его хозяйка выписала через кассу предприятия для собственных нужд. Таким образом, путем нехитрых манипуляций с накладными и уговора с подругой, на частном подворье оказалось более 700 кг комбикорма, предназначавшегося для фермы.

Данным «лайфхаком» бэповцы поделились с руководством хозяйства, где работают подруги, и коллегами из Несвижского районного отдела Следственного комитета. Хозяйство «хитрости жизни» от кладовщиц оценило в 247,5 руб. ущерба, а следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 211 УК Беларуси (Присвоение либо растрата, совершенные группой лиц).

Всего же за время проведения уборочной кампании по результатам профилактических мероприятий сотрудниками ОВД Минского облисполкома возбуждено 3 уголовных дела и составлено 575 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в агропромышленном комплексе.