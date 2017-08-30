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ЭКОНОМИКА РБ


В СЕНТЯБРЕ МИНЧАНЕ СМОГУТ ОБМЕНЯТЬ ЧЕКИ «ИМУЩЕСТВО» НА АКЦИИ ЕЩЕ ТРЕХ ОАО
11:02 01.09.2017

В сентябре минчане смогут обменять чеки «Имущество» на акции еще 3 открытых акционерных обществ, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Минском городском территориальном фонде государственного имущества, это ОАО «Дари» (в размере 6 579 шт.), ОАО «Фабэкс» (13 228 шт.) и ОАО «Ресторан «Арбат» (11 808 шт.). Акции этих предприятий с долей собственности г. Минска будут предложены для обмена на именные приватизационные чеки (ИПЧ) «Имущество» с 6 сентября.

«При реализации предлагаемых пакетов акций оставшаяся в собственности доля государства позволит управлять этими акционерными обществами в интересах государства, — подчеркнула заместитель директора фонда «Минскгоримущество» Светлана Нагорнова. — Сейчас в столице можно обменять акции 4 акционерных обществ с долей собственности г. Минска: МАПИД, «Стройтрест № 35», «Заводской райпищеторг», «Гастроном «Блеск». Кроме того, горожанам предлагаются акции еще 15 организаций с долей Республики Беларусь. Это акционерные общества «Дорстроймонтажтрест», «Минскагротранс», «Минский вагоноремонтный завод», «Управление механизации № 12», «Трест Белтрансстрой», «Строммаш», «Трест Белпромналадка», «Автосила», «БелГрузМагистраль», «Стройкомплекс», «Строймаш», «Нерудпром», «Белзооветснабпром», «Управление механизации № 91» и «Спецремонт».

С начала приватизации для обмена ИПЧ «Имущество» жителям столицы предлагались акции более 20 открытых акционерных обществ с долей собственности города Минска. Самый активный период обмена пришелся на 1995–1998 годы. Напомним, что согласно законодательству срок обращения чеков «Имущество» установлен по 30 июня 2019 года и является окончательным.

СПРАВКА: Операции по обмену можно совершить в филиалах ОАО «АСБ Беларусбанк» по следующим адресам:

в Заводском и Партизанском районах, микрорайоне «Серебрянка» (ул. О. Кошевого, 18; ул. Ангарская, 40; Игуменский тракт, 20, филиал № 511);

Ленинском (ул. Физкультурная, 31, № 524);

Московском (пр. Дзержинского, 69/1 и 119; пр. Газеты «Правда», 20; ул. Есенина, 16; пр. Газеты «Звязда», 55; ул. Слободская, 15; ул. Слободская, 135; ул. Романовская Слобода, 9, № 500);

Октябрьском (ул. Воронянского, 7а; ул. Жуковского, 6/2; ул. Корженевского, 10/1, № 527);

Первомайском (пр. Независимости, 55; пр. Независимости, 56; пр. Независимости, 91; ул. Руссиянова, 9; ул. Гинтовта, 14, № 529);

Советском (ул. Куйбышева, 75; ул. Сурганова, 47а, № 514);

Фрунзенском и Центральном (ул. Куйбышева, 18; ул. Якубовского, 32; пр. Пушкина, 77; ул. Притыцкого, 78; ул. Сухаревская, 8; ул. Мясникова, 32, № 510).
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