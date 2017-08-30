Выездной Совет директоров ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга состоится 1 сентября в Гомеле.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГО "Белресурсы", на заседании будут рассмотрены итоги отопительного сезона 2016-2017гг., задачи по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг. и выполнение показателя по энергосбережению.

Кроме того, на повестке дня рассмотрение вопросов о состоянии антикоррупционной работы в организациях вопросов о состоянии антикоррупционной работы в организациях холдинга "Белресурсы".