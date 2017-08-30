|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.09.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ БУДЕТ РАССМОТРЕНА НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГО "БЕЛРЕСУРСЫ" В ГОМЕЛЕ
10:44 01.09.2017
Выездной Совет директоров ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга состоится 1 сентября в Гомеле.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГО "Белресурсы", на заседании будут рассмотрены итоги отопительного сезона 2016-2017гг., задачи по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг. и выполнение показателя по энергосбережению.
Кроме того, на повестке дня рассмотрение вопросов о состоянии антикоррупционной работы в организациях вопросов о состоянии антикоррупционной работы в организациях холдинга "Белресурсы".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2017
Курсы в банках
на 01.09.2017
Конвертация в банках
на 01.09.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте