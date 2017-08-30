Витебский облисполком утвердил обновленную структуру посевных площадей и требует жестко придерживаться выверенных агротехнических подходов, пишет газета «Витебские вести».

В основу усовершенствованного производственного механизма положили соблюдение севооборотов, технологию получения сельхозкультур и экономическую эффективность земледелия. Делается акцент на озимом севе, повышается значимость зернобобовых культур. Ориентир по урожайности – 40 центнеров на круг.

Представляя обновленную структуру пашни на рабочем совещании председатель облисполкома Николай Шерстнев подчеркнул, что в каждом районе необходимо скорректировать посевы, приведя удельный вес каждой культуры в соответствие с областными показателями.

«Если такая структура будет выдерживаться, то мы получим хороших предшественников под зерновые, а урожай сразу станет весомее», – уверен глава области.

Зерновое поле региона должно составить не менее 400 тыс. га, или не менее 50% общего объема пашни. При этом упор делается на озимые. Не секрет, что весной с глинистыми почвами работать очень сложно. Пока распахал – она засохла. Взойдет или нет зерно, полностью зависит от погоды, а полагаться на случай в таком деле очень плохо.

«Мы определили, что удельный вес озимых должен составлять 31 – 33%, в разрезе области это будет 250 тыс. га, что более чем на 40% выше данных за 2016 год», – сообщил Николай Шерстнев.

Осенью необходимо сеять больше озимой пшеницы (21 – 23% от пашни), в том числе крепкие хозяйства могут довести долю низкостебельных импортных сортов до 50% – их продуктивность выше. Это важно, когда стремишься вывести урожайность на 80 – 100 центнеров с гектара, что соответствует европейскому показателю. Кроме того, остается озимая рожь (около 5%), но предстоит активно внедрять гибридные сорта, несмотря на дороговизну. Тем более что эти культуры востребованы, в том числе на внешних рынках, и представляют интерес для комбинатов хлебопродуктов. Посевы тритикале сохранятся на прежнем уровне (5%). Кроме того, осенью предстоит также работать с рапсом (60 тыс. га, или 7,5%), отдавая предпочтение лучшим сортам, которые должны давать на круг не менее 25 ц.

Если максимально использовать площади под осенний сев, то на весну остается гораздо меньше работ. В этот период основной упор будет делаться на зернобобовые культуры, площадь под которыми увеличится почти в 2 раза и составит 120 тыс. га (15%).

«Сегодня имеются сорта гороха, устойчивые к полеганию, с потенциалом урожайности 40 и более центнеров с гектара. Им необходимо уделять повышенное внимание», – пояснил глава области.

Он добавил, что если кто-то хочет поэкспериментировать, то допускаются бобы или люпин.

В таком случае область полностью обеспечивает себя белком. Кроме того, по льну, овощам, в том числе картофелю, кукурузе, структура сохраняется почти неизменной.

Еще один важный аспект – посевы многолетних трав, которые должны занимать не менее 20%, в том числе клевер – 15%.

Если жестко придерживаться выработанной структуры площадей, то уйдет в прошлое весенняя авральность, ее сменят плановость, организованность и продуктивность.

«Нам нужна экономическая эффективность, а не погоня за медалями», – резюмировал Николай Шерстнев.

И тогда ориентир по уборке 1,5 млн т зерна выглядит вполне осязаемым. А достигать его нужно с учетом научно обоснованных требований, получая максимальную отдачу при наименьших затратах.