В первом полугодии 2017 г. в ГПО «Белэнерго» удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии составил 225,2 г у.т./кВт×ч при задании 235,1 г у.т./кВт×ч.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, за этот же период удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии составил 166,06 кг/Гкал при задании 167,89 кг/Гкал; технологический расход электроэнергии на транспорт в электрических сетях – 8,68% при задании 9,2%; технологический расход теплоэнергии на транспорт в тепловых сетях – 8,48% при задании 9,85%.