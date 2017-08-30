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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ РАСХОДА ТОПЛИВА НА ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СОСТАВИЛА 225,2 Г У.Т./КВТ×Ч
09:55 01.09.2017
В первом полугодии 2017 г. в ГПО «Белэнерго» удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии составил 225,2 г у.т./кВт×ч при задании 235,1 г у.т./кВт×ч.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, за этот же период удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии составил 166,06 кг/Гкал при задании 167,89 кг/Гкал; технологический расход электроэнергии на транспорт в электрических сетях – 8,68% при задании 9,2%; технологический расход теплоэнергии на транспорт в тепловых сетях – 8,48% при задании 9,85%.
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