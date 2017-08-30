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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОСТАВИЛ 3,4% К ВВП
09:15 01.09.2017

Профицит республиканского бюджета за январь-июль 2017 года составил 1,9 млрд. рублей, или 3,4% к ВВП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2017 года сложились в сумме 24,3 млрд. рублей, или 56,7% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 10,9 млрд. рублей, или 59,6%.

За январь-июль 2017 года поступление НДС составило 5,5 млрд. рублей, или 58,4% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,6 млрд. рублей, или 56,6%. Акцизы поступили в сумме 1,4 млрд. рублей, или 59,9%.

Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,0 млрд. рублей, или 63,3%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 6,8 млрд. рублей, или 52,2%, Фонд универсального обслуживания – 27,5 млн. рублей, или 70,0%, Фонд гражданской авиации – 18,0 млн. рублей, или 116,1%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,6 млн. рублей, или 50,0%.

По состоянию на 1 августа 2017 года задолженность по налогам и сборам составила 198,9 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2017 года составили 21,5 млрд. рублей, или 52,4% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 9,0 млрд. рублей, или 53,4%.

На общегосударственную деятельность направлено 3,8 млрд. рублей (53,7%), на финансирование национальной экономики – 2,2 млрд. рублей (51,6%а), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 7,0 млрд. рублей (52,8%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 7,0 млрд. рублей (55,4%), Фонда универсального обслуживания – 6,3 млн. рублей (16,0%), Фонда гражданской авиации – 8,3 млн. рублей (53,5%), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,15 млн. рублей (12,5%).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2017 года сложился в сумме 2,8 млрд. рублей, или 4,9% к ВВП.
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