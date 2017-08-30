В летний период 2017 года на территории Могилевской области работали 658 оздоровительных лагерей, в том числе 526 лагерей с дневным пребыванием и 132 – с круглосуточным, в которых оздоровились 42671 детей, или 101,6% от плана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, функционировали 16 стационарных лагерей, 8 на базе санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, 14 арендованных баз (учреждения образования, училища олимпийского резерва, туристические базы).

Круглосуточные стационарные оздоровительные лагеря функционировали по 3-х и 4-х сменному режиму, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – по 2-х и 3-х сменному режиму.

Загрузка стационарных оздоровительных лагерей составила 98,8% от имеющейся мощности.

В летний период на территории области работали 96 спортивных лагерей, в том числе 34 с круглосуточным пребыванием и 62 с дневным. Совместили отдых и учебно-тренировочный процесс 9721 воспитанник различных спортивных учреждений области.

На особом контроле находилось оздоровление детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. В лагерях с круглосуточным пребыванием «Космос» (Шкловский район), «Мечта» (Бобруйский район) проводились специализированные смены для воспитанников школ-интернатов с особенностями психофизического развития, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Всего в летний период оздоровился 2561 школьник из категории детей-сирот, 507 детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического развития, 5270 человек из числа многодетных и малообеспеченных семей.

Внимание было уделено оздоровлению детей, находящихся на различных формах учета. За летний период их было оздоровлено 2965 человек, в том числе 1850 школьников из числа детей, находящихся в социально-опасном положении и 1115 состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних.

В течения лета функционировали 124 оздоровительных лагеря труда и отдыха, в которых подростки в возрасте от 14 до 18 лет (2076 человек) трудились на посевных полях СПК, сборе ягод, занимались ремонтом школьной мебели, благоустройством и уборкой территории, пошивом постельного белья, сочетая трудовую деятельность с активным отдыхом, интеллектуальными играми, развлечениями. Заработная плата составила от 50 до 180 рублей.

Особое внимание было уделено организации и работе профильных лагерей, отрядов, смен. На территории области их было создано 506, в которых прошли оздоровление 20458 человек, в том числе 4184 подростка в возрасте от 15 до 18 лет, из них 1755 человек отдыхали в лагерях с круглосуточным пребыванием и 2429 в дневных лагерях. Особой популярностью среди подростков пользовались спортивные, оборонно-спортивные, туристско-краеведческие лагеря, а также созданные для высокомотивированных детей.

Работа лагерей была организована при активном участии спортивных школ и учреждений, инспекций по делам несовершеннолетних, сотрудников по чрезвычайным ситуациям, госавтоинспекции УВД Могоблисполкома, воинских частей, городских и районных военкоматов.