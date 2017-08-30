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ЭКОНОМИКА РБ


НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЕ И КУРСЫ ОБЪЯВЛЕН В БГУ
17:30 31.08.2017

Набор на подготовительные отделение и курсы объявлен в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, занятия будут проходить на факультете доуниверситетского образования (ФДО).

На подготовительное отделение для белорусских граждан принимаются лица на базе общего среднего образования, профессионально-технического образования или среднего специального образования. Обучение осуществляется по русскому, белорусскому языках и всем профильным предметам. Прием документов осуществляется до 11 сентября.

На подготовительные курсы принимаются абитуриенты 2018 года. Обучение организовано по вечерней, дневной и заочной формам. Будущим абитуриентам предлагаются разнообразные по срокам, интенсивности и формам программы подготовки к вступительным испытаниям. На дневные и вечерние подготовительные курсы набор начинается с 4 сентября; на заочные – с 18 сентября. Кроме того, предусмотрена программа углубленной подготовки по отдельным общеобразовательным предметам для учащихся 10 классов.

Напомним, на базе ФДО совместно с РИКЗ ежегодно с конца сентября по апрель проводится три этапа репетиционного тестирования.
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