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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 14-15 СЕНТЯБРЯ
17:04 31.08.2017
Республиканская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 50-летию со дня образования РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации «Актуальные проблемы медицинской экспертизы и реабилитации», состоится 14-15 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, целью конференции является обмен накопленным научным и практическим опытом в области медицинской экспертизы и реабилитации.
Ученые и врачи-практики как Беларуси, так и стран постсоветского пространства добились существенных успехов в разработке новых технологий медицинской реабилитации, разработаны новые подходы к медико-социальной экспертизе, оценке качества работы амбулаторных и стационарных служб медицинской экспертизы и реабилитации.
На конференции будут представлены доклады ведущих ученых в области экспертизы и реабилитации из России, Украины, Литвы, Латвии, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси.
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