Республиканская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 50-летию со дня образования РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации «Актуальные проблемы медицинской экспертизы и реабилитации», состоится 14-15 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, целью конференции является обмен накопленным научным и практическим опытом в области медицинской экспертизы и реабилитации.

Ученые и врачи-практики как Беларуси, так и стран постсоветского пространства добились существенных успехов в разработке новых технологий медицинской реабилитации, разработаны новые подходы к медико-социальной экспертизе, оценке качества работы амбулаторных и стационарных служб медицинской экспертизы и реабилитации.

На конференции будут представлены доклады ведущих ученых в области экспертизы и реабилитации из России, Украины, Литвы, Латвии, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси.