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ЭКОНОМИКА РБ


РАСШИРЕНИЕ БЕЛОРУССКО-АФРИКАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЕ ОРШАНСКОГО РАЙОНА ОБСУДИЛИ ЛУКАШЕНКО И ШЕЙМАН
16:35 31.08.2017

Расширение белорусско-африканского сотрудничества и развитие Оршанского района стали главными темами МИНСК, 31 августа /ЭКОПРЕСС/. встречи Александра Лукашенко со своим управляющим Виктором Шейманом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, А. Лукашенко спросил у Виктора Шеймана, который курирует сотрудничество с африканским континентом, как Беларусь развивает отношения со странами этого региона. В частности, интересовали результаты освоения новых рынков и углубления взаимодействия с существующими партнерами.

"С Египтом мы традиционно сотрудничаем. Судан мы выбрали в Центральной, Восточной Африке - мы на него будем опираться, чтобы работать в этой части континента, - сказал Александр Лукашенко. - Мы договаривались, что юго-запад, юг Африки вы проработаете и внесете предложения, на какие страны нам опереться, где, возможно, мы будем нужны".

Александр Лукашенко заметил, что Беларуси не хватит возможностей развивать сотрудничество сразу со всем континентом, поэтому необходимо определить страны, которые смогут стать для нее надежными точками опоры в африканском регионе.

Еще одной темой встречи стало положение дел в Оршанском районе.

"Что там происходит? В ближайшее время все члены правительства, которые там задействованы, будут отчитываться", - сказал А. Лукашенко.

Было отмечено, что Оршанский район должен стать примером того, как в Беларуси будут развивать все районные центры.
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