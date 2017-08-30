Девелопер торговой сети «Рублёвский» – ООО «Торговый дом «Немига-Фаворит» – продал за две недели больше половины валютных облигаций на 1,2 млн долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве АГТ-Медиа, чаще всего в ценные бумаги вкладывают суммы свыше 10 тыс. долларов.

Валютные облигации номиналом в 500 долларов частная компания выпустила 10 августа. Каждая ценная бумага позволяет приумножить средства по фиксированной ставке 7,75% годовых, что примерно в 2,5 раз выше процентов по банковским депозитам. Доход выплачивают ежеквартально, налогами он не облагается, а раз в год можно вернуть облигации обратно.

Ценные бумаги распространяют через ОАО «АСБ Беларусбанк» как среди населения, так и юридических лиц. Однако в основном их приобретают частные покупатели. География широкая, хотя подавляющее большинство ценных бумаг взяли минчане. Кроме того, высокую активность проявляют жители областных центров.

В валютные облигации обычно вкладывают большие суммы. Чаще всего белорусы приобретают более 20 ценных бумаг, вкладывая в них свыше 10 тыс. долларов. Некоторые и вовсе берут облигации на десятки тысяч долларов.

«Темпы продаж валютных облигаций превысили наши ожидания. Мы рассчитываем реализовать все ценные бумаги в ближайшие две недели. Это позволит нам приобрести новый торговый объект для сети «Рублёвский» в Могилеве, а владельцам облигаций – гарантированно приумножить свой капитал по ставке выше рыночной. В текущих условиях валютные облигации выгодны всем: текущие ставки по ним находятся в промежутке между процентами по депозитам и кредитам, что делает схему выгодной как эмитенту, так и покупателям», – отметили в компании-эмитенте.

Всего девелопер выпустил 4500 облигаций. Проценты будут выплачиваться ежеквартально, а гарантированно продать облигации можно раз в год – 10 августа. Компания будет обязана вернуть владельцам вложенные средства с процентами. Всего же ценные бумаги будут находиться в обращении в течение 10 лет.

Торговый дом «Немига-Фаворит» рассчитывает привлечь таким способом 2,25 млн долларов, которые пойдут на инвестиционные цели – приобретение новых площадей, сдача в аренду которых позволит ежемесячно получать около 60 тыс. рублей дополнительно. Девелопер сейчас владеет торговыми объектами в Минске, Гродно, Гомеле и Молодечно. Бизнес-модель основана на долгосрочной сдаче в аренду объектов под продуктовые и сопутствующие магазины. Компания выступает официальным девелопером сети «Рублёвский», что обеспечивает 100-процентную заполняемость объектов.