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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ ГАЗОМОТОРНЫЙ КОМБАЙН «ГОМСЕЛЬМАША» НАМОЛОТИЛ ОКОЛО 5000 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА
16:02 31.08.2017

Комбайн ПАЛЕССЕ GS4118К, работающий на компримированном природном газе, на испытаниях в период уборки зерновых в СПК «Кривск» (Буда-Кошелевский район Гомельской области) намолотил около 5000 центнеров зерна.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш», подготовка к обкатке опытного образца началась ещё зимой. На стендах проходили предварительные испытания, выбирались подходящие площадки в хозяйствах. Оперативно вносились коррективы, устранялись мелкие недочёты. И всё же главный этап – испытание полем, которое длится уже несколько недель.

Работа ПАЛЕССЕ GS4118К тестируется в различных режимах нагрузки, на разных полях, с разными уровнями урожайности и видами культур. Газовому новичку предстояло «попробовать» пшеницу, ячмень и тритикале. Порой ему приходится работать буквально на пересечённой местности. Применение в новинке реверсивного вентилятора экономит время в поле, ведь не нужно тратить драгоценные минуты на очистку радиатора. Что касается адаптеров, то сейчас на GS4118K стоит жатка ЖЗК-7-2.

Говорить о сроках начала серийного производства пока рано. К тому же ключевой вопрос – развитие системы заправок. Впрочем, строить газонаполнительные станции необязательно. С задачей успешно справляются автомобильные заправщики, которые есть и в Гомельской области. Сам же процесс занимает менее получаса, а одной заправки хватает для работы в интенсивном режиме 8-10 часов.
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