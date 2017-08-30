Александр Лукашенко сегодня провел совещание, на котором рассматривалось развитие белорусского автомобилестроения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на совещании присутствовали помощник президента Александр Косинец, министр промышленности Виталий Вовк, председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, а также непосредственные разработчики отечественных электрокаров.

Александр Лукашенко подчеркнул, что весь мир сегодня развивает направление электромобилей, в том числе Великобритания, Германия и США. "Мир развивается в этом направлении. Американцы создали суперавтомобиль. Молодцы! Tesla создала прекрасный автомобиль", - заметил он.

Электромобиль Tesla Александру Лукашенко предоставили для тестирования, и он очень высоко оценил его технические характеристики и динамику.

"Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды - 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, - идеально", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, данный автомобиль отечественным разработчикам можно использовать в качестве образца, к которому необходимо стремиться. Он также отметил, что подробно ознакомился и с недавно созданным белорусским электрокаром на базе Geely.

"Я с ним внимательно ознакомился, посмотрел все ваши детали. Не знаю, насколько высок уровень двигателя, который вы создали, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне прилично", - сказал А. Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что до уровня Tesla еще, конечно, далеко и необходима дальнейшая техническая работа в этом направлении.

"Но ваши обещания меня вдохновляют и, с другой стороны, настораживают. Если мы можем создать и батарею - накопитель электроэнергии - лучшую в мире, почему мы не создаем? Что для этого надо? Люди, деньги, компетенции? Немедленно надо это реализовывать", - заявил Александр Лукашенко.

Он также дал некоторые практические рекомендации, исходя из знакомства с электромобилем Tesla.

"Батарея - один из основных элементов. Не надо ее всовывать в багажник. Как вы увидели, ее положили на дно в Tesla, и она, как я понял, даже удерживает на высокой скорости автомобиль, балансирует движение. Поэтому и нам этим путем надо пойти, - заключил А. Лукашенко. - Главное - создать хороший двигатель. Основа у вас есть. Поэтому цель сегодняшнего разговора - я вам показал автомобиль. Изучите, посмотрите. Это лучшее, что есть".

"Это будущее, мы не можем отстать. Мы не можем при наших компетенциях, при такой науке плестись в хвосте, - подчеркнул он. - Никто послезавтра, в ближайшем будущем не будет покупать массово так, как это было раньше, автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Сравните этот автомобиль с тем, который мы создали, и стремитесь к этому".

Александр Лукашенко отметил, что в целом интересуется новинками мирового автопрома, в том числе в сфере электрического автомобилестроения.

"Это не первое мое знакомство с подобными машинами. Я знаю, Mitsubishi создали в свое время. Похуже, может быть. Потом BMW - хороший, очень юркий, быстрый, поменьше размеров. И вот третий автомобиль, который мне приходится тестировать. Я вам раскрываю все личные карты: с давних времен автомобили - это мое хобби, я слежу за развитием этой отрасли", - признался он.

По его словам, линейка машин Geely с двигателями внутреннего сгорания - это только первая ступень.

"Нам нужен электромобиль. Может быть, на том заводе, может быть, отдельно. Будете вы с американцами, с немцами или с англичанами его создавать - ваше дело. Вы должны мне в ближайшее время внести предложения", - поручил Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что развитие автомобилестроения на электрической тяге совпадает со строительством в Беларуси АЭС, которая позволит заместить значительные объемы природного газа и создать приличный профицит электроэнергии.

"К счастью, мы попали в струю. Сегодняшний тренд в мире - это чистые технологии, чистые автомобили, чистые подвижные составы, это замена углеводородов на чистое топливо. Электричество как раз является подобным топливом", - обратил внимание А. Лукашенко.

С электрокаром Tesla на территории Дворца Независимости смогли ознакомиться все участники встречи и оценить характеристики модели.

Во время встречи Александр Лукашенко обратил внимание и на необходимость развития других видов электрического транспорта, в том числе велосипедов, мотоциклов и скутеров.

"У нас это предприятие есть. Вы можете это уже делать, это надо быстрее запускать. Для села - один вариант, для города - другой. Мы подумаем, как вас поддержать потом в производстве, чтобы это было доступно для людей. Надо переходить на электричество. Мы уже опаздываем. Подключайте всех и начинайте работать, что не получается - докладывайте", - резюмировал он.