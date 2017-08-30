ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ С 1 СЕНТЯБРЯ ПОВЫШАЕТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
15:13 31.08.2017

Беларусь с 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно постановлению Совмина № 660 от 30.08.2017 г., ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с $74,4 до $84,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин - с $40,9 до $46,2 за 1 т, на товарные бензины - с $22,3 до $25,2 за 1 т.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, пошлина на легкие, средние дистилляты составит $25,2 за 1 т (была $22,3). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, снижались 1 августа.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2017
валюта курс
EUR 2.2994
USD 1.9353
RUB 3.3056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3108 -0.0035
USD 1.9335 +0.0099
RUB 3.2932 +0.0089
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2940 2.3010
USD 1.9330 1.9350
RUB 3.2920 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 31.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1920
EUR/RUB 69.5000 69.9986
USD/RUB 58.5000 58.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте