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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ С 1 СЕНТЯБРЯ ПОВЫШАЕТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
15:13 31.08.2017
Беларусь с 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Согласно постановлению Совмина № 660 от 30.08.2017 г., ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с $74,4 до $84,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин - с $40,9 до $46,2 за 1 т, на товарные бензины - с $22,3 до $25,2 за 1 т.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, пошлина на легкие, средние дистилляты составит $25,2 за 1 т (была $22,3). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, снижались 1 августа.
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