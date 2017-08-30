Министерство внутренних дел в сентябре будет тестировать регистрацию иностранцев на портале электронных услуг.

«Юридические и физические лица, заключившие с РУП «Национальный центр электронных услуг» (НЦЭУ) договор на оказание электронной услуги «Передача информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь», выведенной на единый портал электронных услуг www.portal.gov.by, с 1 по 30 сентября смогут ознакомиться с ее функциональными возможностями и выполнить тестовую передачу сведений в орган внутренних дел Беларуси», - говорится в сообщении МВД.

Как отмечают в министерстве, тестовая передача сведений предназначена только для проверки работоспособности услуги.

Проверить фактическое поступление информации, переданной в рамках тестирования в период с 1 по 30 сентября 2017 года посредством единого портала электронных услуг, можно обратившись по телефонам: (8-017) 218-52-51, 218-55-08 в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, назвав фамилию, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, наименование юрлица либо субъекта гостиничного хозяйствования и дату, когда выполнялось предоставление информации.

В целях проверки функционирования услуги достаточно выполнения одной (максимум двух) успешной передачи сведений.

В случае отсутствия доступа к электронной услуге в личном кабинете либо при возникновении иных технических проблем, выявленных при заполнении электронной формы на портале, следует обратиться в НЦЭУ по телефону: 8 (017) 229-30-00 в будние дни с 8.00 до 19.00.

Использование услуги в режиме тестового доступа не отменяет необходимость предоставления сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства в орган внутренних дел в установленном в настоящее время порядке.

Использование электронной услуги для предоставления сведений в орган внутренних дел в целях исполнения требований законодательства станет доступным с 1 октября 2017 года.