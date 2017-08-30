ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МВД В СЕНТЯБРЕ БУДЕТ ТЕСТИРОВАТЬ РЕГИСТРАЦИЮ ИНОСТРАНЦЕВ НА ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
14:47 31.08.2017

Министерство внутренних дел в сентябре будет тестировать регистрацию иностранцев на портале электронных услуг.

«Юридические и физические лица, заключившие с РУП «Национальный центр электронных услуг» (НЦЭУ) договор на оказание электронной услуги «Передача информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь», выведенной на единый портал электронных услуг www.portal.gov.by, с 1 по 30 сентября смогут ознакомиться с ее функциональными возможностями и выполнить тестовую передачу сведений в орган внутренних дел Беларуси», - говорится в сообщении МВД.

Как отмечают в министерстве, тестовая передача сведений предназначена только для проверки работоспособности услуги.

Проверить фактическое поступление информации, переданной в рамках тестирования в период с 1 по 30 сентября 2017 года посредством единого портала электронных услуг, можно обратившись по телефонам: (8-017) 218-52-51, 218-55-08 в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, назвав фамилию, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, наименование юрлица либо субъекта гостиничного хозяйствования и дату, когда выполнялось предоставление информации.

В целях проверки функционирования услуги достаточно выполнения одной (максимум двух) успешной передачи сведений.

В случае отсутствия доступа к электронной услуге в личном кабинете либо при возникновении иных технических проблем, выявленных при заполнении электронной формы на портале, следует обратиться в НЦЭУ по телефону: 8 (017) 229-30-00 в будние дни с 8.00 до 19.00.

Использование услуги в режиме тестового доступа не отменяет необходимость предоставления сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства в орган внутренних дел в установленном в настоящее время порядке.

Использование электронной услуги для предоставления сведений в орган внутренних дел в целях исполнения требований законодательства станет доступным с 1 октября 2017 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2017
валюта курс
EUR 2.2994
USD 1.9353
RUB 3.3056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3108 -0.0035
USD 1.9335 +0.0099
RUB 3.2932 +0.0089
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2940 2.3010
USD 1.9330 1.9350
RUB 3.2920 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 31.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1920
EUR/RUB 69.5000 69.9986
USD/RUB 58.5000 58.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте