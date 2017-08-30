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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОСТАЛОСЬ УБРАТЬ ЛИШЬ МАЛЫЙ ПРОЦЕНТ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР - МИНСЕЛЬХОЗПРОД
14:18 31.08.2017

В Беларуси осталось убрать лишь малый процент площадей зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц во время встречи 31 августа с Александром Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в первую очередь Александра Лукашенко интересовали итоги уборки зерновых культур, которые играют исключительно важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в целом.

"Хватит ли нам для того, чтобы прокормить народ, - это, естественно, не обсуждается. У нас всегда хватало, уже 20 лет подряд, - отметил он. - Запасы: мы договаривались, что порядка миллиона тонн мы возьмем в резерв. Пусть будет хлеб. Это золото".

Александр Лукашенко также обратил внимание, что зерновые являются основой для обеспечения кормами в животноводстве и птицеводстве.

"Естественно, это прежде всего комбикорма. Поэтому меня интересуют в данном случае итоги уборки и баланс по зерновым", - сказал он.

Во-вторых, А. Лукашенко поинтересовался прогнозами и ситуацией на уборке картофеля и кукурузы на зерно.

"Это огромные площади. Уборка не закончена после хлебов. Плоды, овощи... Хватит ли нам этих культур для создания стабилизационных фондов? - задал вопрос он. - Чтобы народ мог всегда купить и морковку, и свеклу, и капусту, яблоко и так далее".

Еще одна тема доклада - заготовка травянистых кормов.

"Мы должны закончить заготовку кормов достойно. Год хороший для того, что заготовить травянистые корма", - подчеркнул А. Лукашенко.

"И самое главное - сев озимых", - добавил Александр Лукашенко, поинтересовавшись состоянием дел в этом вопросе.
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